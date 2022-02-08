"البياري" يلتقي مدير التطوير الدولي بالقوات المسلحة الفرنسية

بحث مع وفد المجلس الأطلسي تطورات المنطقة

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذ‏ية، الدكتور خالد بن حسين البياري، اليوم بمدير التطوير الدولي بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق تييري كارلييه.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وطرق تطوير المجالات المشتركة وتنميتها، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا والتطورات في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.

كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم وفدًا من المجلس الأطلسي برئاسة مدير مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط كرستين فونتين روز.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطوير المجالات المشتركة وتنميتها، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا والتطورات في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، والعميد الركن فهد بن حمد العتيبي من الإدارة العامة للسياسات والاستراتيجيات.

