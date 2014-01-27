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مسلح حوثي يقتل طفلاً ويصيب آخر بسبب "قطف ثمرة"

كانا يرعيان المواشي داخل أرض مزروعة بجوار النقطة

قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم، برصاص أحد المسلحين الحوثيين في إحدى نقاط التفتيش بمنطقة حذران، التابعة لمديرية التعزية، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلق النار، اليوم، على الطفلين محمد باسم سعيد سيف (10 سنوات)، وموسى عبدالله عبدالوهاب (9 سنوات) من أهالي قرية "مقربة"، التابعة لعزلة حذران، مسفرًا عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح.

وقالت المصادر، وفق صحيفة "الشارع" اليمنية، إن الحادثة حصلت بالقرب من نقطة تفتيش نصبتها الميليشيا في الطريق الرئيس المؤدي إلى شارع الستين وسوق مفرق شرعب، وأن الطفلين كانا يقومان برعي المواشي داخل أرض مزروعة جوار النقطة، ويستخدمان العصي لجني ثمار "الديمان" أو اللوز الهندي من فوق الشجرة.

وأوضحت المصادر أن الطفل موسى فارق الحياة فور تلقيه طلقات نارية اخترقت صدره، فيما أصيب صديقه موسى بطلقة نارية في الكلى، وتم إسعافه إلى إحدى العيادات في سوق مفرق شرعب، قبل نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في منطقة الحوبان، وتحويله في المساء إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب، وهو بحالة صحية حرجة.

وعن أسباب ارتكاب الجريمة، أوضح أحد المصادر، أن الجاني طالب الطفلين بإعطائه ثمار "ديمان"، فرد عليه أحدهما بأنهما لم يكونا قد قطفا المزيد من الثمار، إلا أنه ألح عليهما بإعطائه الثمار التي سبق أن قاما بقطفها، فرفض الطفلان، قبل أن يطلق عليهما النار.

وذكرت المصادر أن طقمًا أمنيًا تابعًا للميليشيا أقل الجاني، واتجه به ناحية الحوبان عبر خط الستين، بعد ارتكابه الجريمة، وأن مشرف الميليشيا في المنطقة أفاد أهالي الطفلين بأنه تم إيقاف المتهم في سجن مدينة الصالح.

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مسلح حوثي يقتل طفلاً ويصيب آخر بسبب "قطف ثمرة"
سبق

قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم، برصاص أحد المسلحين الحوثيين في إحدى نقاط التفتيش بمنطقة حذران، التابعة لمديرية التعزية، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلق النار، اليوم، على الطفلين محمد باسم سعيد سيف (10 سنوات)، وموسى عبدالله عبدالوهاب (9 سنوات) من أهالي قرية "مقربة"، التابعة لعزلة حذران، مسفرًا عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح.

وقالت المصادر، وفق صحيفة "الشارع" اليمنية، إن الحادثة حصلت بالقرب من نقطة تفتيش نصبتها الميليشيا في الطريق الرئيس المؤدي إلى شارع الستين وسوق مفرق شرعب، وأن الطفلين كانا يقومان برعي المواشي داخل أرض مزروعة جوار النقطة، ويستخدمان العصي لجني ثمار "الديمان" أو اللوز الهندي من فوق الشجرة.

وأوضحت المصادر أن الطفل موسى فارق الحياة فور تلقيه طلقات نارية اخترقت صدره، فيما أصيب صديقه موسى بطلقة نارية في الكلى، وتم إسعافه إلى إحدى العيادات في سوق مفرق شرعب، قبل نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في منطقة الحوبان، وتحويله في المساء إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب، وهو بحالة صحية حرجة.

وعن أسباب ارتكاب الجريمة، أوضح أحد المصادر، أن الجاني طالب الطفلين بإعطائه ثمار "ديمان"، فرد عليه أحدهما بأنهما لم يكونا قد قطفا المزيد من الثمار، إلا أنه ألح عليهما بإعطائه الثمار التي سبق أن قاما بقطفها، فرفض الطفلان، قبل أن يطلق عليهما النار.

وذكرت المصادر أن طقمًا أمنيًا تابعًا للميليشيا أقل الجاني، واتجه به ناحية الحوبان عبر خط الستين، بعد ارتكابه الجريمة، وأن مشرف الميليشيا في المنطقة أفاد أهالي الطفلين بأنه تم إيقاف المتهم في سجن مدينة الصالح.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:27 PM

مسلح حوثي يقتل طفلاً ويصيب آخر بسبب "قطف ثمرة"

كانا يرعيان المواشي داخل أرض مزروعة بجوار النقطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم، برصاص أحد المسلحين الحوثيين في إحدى نقاط التفتيش بمنطقة حذران، التابعة لمديرية التعزية، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلق النار، اليوم، على الطفلين محمد باسم سعيد سيف (10 سنوات)، وموسى عبدالله عبدالوهاب (9 سنوات) من أهالي قرية "مقربة"، التابعة لعزلة حذران، مسفرًا عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح.

وقالت المصادر، وفق صحيفة "الشارع" اليمنية، إن الحادثة حصلت بالقرب من نقطة تفتيش نصبتها الميليشيا في الطريق الرئيس المؤدي إلى شارع الستين وسوق مفرق شرعب، وأن الطفلين كانا يقومان برعي المواشي داخل أرض مزروعة جوار النقطة، ويستخدمان العصي لجني ثمار "الديمان" أو اللوز الهندي من فوق الشجرة.

وأوضحت المصادر أن الطفل موسى فارق الحياة فور تلقيه طلقات نارية اخترقت صدره، فيما أصيب صديقه موسى بطلقة نارية في الكلى، وتم إسعافه إلى إحدى العيادات في سوق مفرق شرعب، قبل نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في منطقة الحوبان، وتحويله في المساء إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب، وهو بحالة صحية حرجة.

وعن أسباب ارتكاب الجريمة، أوضح أحد المصادر، أن الجاني طالب الطفلين بإعطائه ثمار "ديمان"، فرد عليه أحدهما بأنهما لم يكونا قد قطفا المزيد من الثمار، إلا أنه ألح عليهما بإعطائه الثمار التي سبق أن قاما بقطفها، فرفض الطفلان، قبل أن يطلق عليهما النار.

وذكرت المصادر أن طقمًا أمنيًا تابعًا للميليشيا أقل الجاني، واتجه به ناحية الحوبان عبر خط الستين، بعد ارتكابه الجريمة، وأن مشرف الميليشيا في المنطقة أفاد أهالي الطفلين بأنه تم إيقاف المتهم في سجن مدينة الصالح.

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