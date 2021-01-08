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"جامعة جازان": عدم تسجيل المقررات الدراسية يغيّر حالة الطالب لـ"منقطع"

المرحلة الذاتية الأولى انتهت والثانية أوشكت وفترة حذف وإضافة سيتم إتاحتها

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ التي استهدفت الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة، وشهدت نسبة تسجيل بلغت 91%؜ من إجمالي الفئة المستهدفة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي للمقررات بدأت أمس الخميس، وستستمر إلى يوم السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ، وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين وغير الملتزمين بالخطة والمتوقع تخرجهم، مضيفا أنه ستتم إتاحة فترة لحذف وإضافة المقررات وفقاً للشعب المتاحة وضوابط التسجيل خلال الفترة من 29/ 5/ 1442هـ إلى 3/ 6/ 1442هـ.

وشدد "فقيهي" على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكداً أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحاً أن آخر موعد لطلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس الموافق 8/ 9/ 1442هـ؛ بينما تبدأ فترة الاعتذار عن مقرر أو الفصل الدراسي في 18/ 6/ 1442هـ.

جامعة جازان المقررات الدراسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة جازان": عدم تسجيل المقررات الدراسية يغيّر حالة الطالب لـ"منقطع"
سبق

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ التي استهدفت الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة، وشهدت نسبة تسجيل بلغت 91%؜ من إجمالي الفئة المستهدفة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي للمقررات بدأت أمس الخميس، وستستمر إلى يوم السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ، وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين وغير الملتزمين بالخطة والمتوقع تخرجهم، مضيفا أنه ستتم إتاحة فترة لحذف وإضافة المقررات وفقاً للشعب المتاحة وضوابط التسجيل خلال الفترة من 29/ 5/ 1442هـ إلى 3/ 6/ 1442هـ.

وشدد "فقيهي" على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكداً أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحاً أن آخر موعد لطلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس الموافق 8/ 9/ 1442هـ؛ بينما تبدأ فترة الاعتذار عن مقرر أو الفصل الدراسي في 18/ 6/ 1442هـ.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
03:04 PM

"جامعة جازان": عدم تسجيل المقررات الدراسية يغيّر حالة الطالب لـ"منقطع"

المرحلة الذاتية الأولى انتهت والثانية أوشكت وفترة حذف وإضافة سيتم إتاحتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ التي استهدفت الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة، وشهدت نسبة تسجيل بلغت 91%؜ من إجمالي الفئة المستهدفة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي للمقررات بدأت أمس الخميس، وستستمر إلى يوم السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ، وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين وغير الملتزمين بالخطة والمتوقع تخرجهم، مضيفا أنه ستتم إتاحة فترة لحذف وإضافة المقررات وفقاً للشعب المتاحة وضوابط التسجيل خلال الفترة من 29/ 5/ 1442هـ إلى 3/ 6/ 1442هـ.

وشدد "فقيهي" على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكداً أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحاً أن آخر موعد لطلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس الموافق 8/ 9/ 1442هـ؛ بينما تبدأ فترة الاعتذار عن مقرر أو الفصل الدراسي في 18/ 6/ 1442هـ.

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