"التجارة" تستدعي 1562 مركبة "Wrangler – Jeep"
بسبب خلل قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1562 مركبة Oncoming automobile "Wrangler – Jeep" 2019 - 2020م، Down-pointing red triangle.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.
وزارة التجارة
"التجارة" تستدعي 1562 مركبة "Wrangler – Jeep"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-21
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1562 مركبة Oncoming automobile "Wrangler – Jeep" 2019 - 2020م، Down-pointing red triangle.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:30 PM
"التجارة" تستدعي 1562 مركبة "Wrangler – Jeep"
بسبب خلل قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1562 مركبة Oncoming automobile "Wrangler – Jeep" 2019 - 2020م، Down-pointing red triangle.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.