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"جونسون آند جونسون" تُوافق على توفير 400 مليون جرعة لقاح لإفريقيا

خلال الصيف بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي لدعم 55 دولة

وافقت شركة "جونسون آند جونسون" على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول إفريقيا، اعتبارًا من الصيف.

وأوضحت شركة الأدوية الأمريكية، أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي للحصول على اللقاحات؛ ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة؛ على أن يبدأ التسليم في الرابع من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة الصندوق على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة؛ ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

ولقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الإفريقية؛ لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الجاري؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكانت "جونسون آند جونسون" قد أبرمت اتفاقًا مبدئيًّا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"؛ لدعم برنامج "كوفاكس" المدعوم من منظمة الصحة العالمية، لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في إفريقيا؛ لكن ما زال التحالف و"جونسون آند جونسون" بحاجة إلى توقيع اتفاقية شراء مسبقة؛ لتوفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح الشركة إلى هذا البرنامج حتى عام 2022.

شركة جونسون آند جونسون

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"جونسون آند جونسون" تُوافق على توفير 400 مليون جرعة لقاح لإفريقيا
سبق

وافقت شركة "جونسون آند جونسون" على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول إفريقيا، اعتبارًا من الصيف.

وأوضحت شركة الأدوية الأمريكية، أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي للحصول على اللقاحات؛ ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة؛ على أن يبدأ التسليم في الرابع من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة الصندوق على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة؛ ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

ولقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الإفريقية؛ لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الجاري؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكانت "جونسون آند جونسون" قد أبرمت اتفاقًا مبدئيًّا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"؛ لدعم برنامج "كوفاكس" المدعوم من منظمة الصحة العالمية، لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في إفريقيا؛ لكن ما زال التحالف و"جونسون آند جونسون" بحاجة إلى توقيع اتفاقية شراء مسبقة؛ لتوفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح الشركة إلى هذا البرنامج حتى عام 2022.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
10:43 AM

"جونسون آند جونسون" تُوافق على توفير 400 مليون جرعة لقاح لإفريقيا

خلال الصيف بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي لدعم 55 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت شركة "جونسون آند جونسون" على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول إفريقيا، اعتبارًا من الصيف.

وأوضحت شركة الأدوية الأمريكية، أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي للحصول على اللقاحات؛ ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة؛ على أن يبدأ التسليم في الرابع من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة الصندوق على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة؛ ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

ولقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الإفريقية؛ لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الجاري؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكانت "جونسون آند جونسون" قد أبرمت اتفاقًا مبدئيًّا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"؛ لدعم برنامج "كوفاكس" المدعوم من منظمة الصحة العالمية، لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في إفريقيا؛ لكن ما زال التحالف و"جونسون آند جونسون" بحاجة إلى توقيع اتفاقية شراء مسبقة؛ لتوفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح الشركة إلى هذا البرنامج حتى عام 2022.

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