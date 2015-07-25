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شاهد .. لقطة إنسانية لمتطوعة سعودية في المسجد الحرام تحظى بإشادة واسعة

سارعت بمساعدة امرأة مسنة وربط حذائها

في لقطة إنسانية وعفوية سارعت متطوعة سعودية في المسجد الحرام، بمساعدة امرأة مسنة وربط حذائها وذلك خوفًا عليها من السقوط بسببه.

وحظي الفيديو المتداول للمتطوعة بإشادات وإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها واحدة من آلاف الشباب والشابات السعوديين المحبين للخير والعمل التطوعي الذين يجسدون نماذج متميزة في الإنسانية وكرم الأخلاق، سائلين الله أن يحفظهم ويبارك في جهودهم ويحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وحكومتها الرشيدة.

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شاهد .. لقطة إنسانية لمتطوعة سعودية في المسجد الحرام تحظى بإشادة واسعة
سبق

في لقطة إنسانية وعفوية سارعت متطوعة سعودية في المسجد الحرام، بمساعدة امرأة مسنة وربط حذائها وذلك خوفًا عليها من السقوط بسببه.

وحظي الفيديو المتداول للمتطوعة بإشادات وإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها واحدة من آلاف الشباب والشابات السعوديين المحبين للخير والعمل التطوعي الذين يجسدون نماذج متميزة في الإنسانية وكرم الأخلاق، سائلين الله أن يحفظهم ويبارك في جهودهم ويحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وحكومتها الرشيدة.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:32 PM

شاهد .. لقطة إنسانية لمتطوعة سعودية في المسجد الحرام تحظى بإشادة واسعة

سارعت بمساعدة امرأة مسنة وربط حذائها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
13,689

في لقطة إنسانية وعفوية سارعت متطوعة سعودية في المسجد الحرام، بمساعدة امرأة مسنة وربط حذائها وذلك خوفًا عليها من السقوط بسببه.

وحظي الفيديو المتداول للمتطوعة بإشادات وإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها واحدة من آلاف الشباب والشابات السعوديين المحبين للخير والعمل التطوعي الذين يجسدون نماذج متميزة في الإنسانية وكرم الأخلاق، سائلين الله أن يحفظهم ويبارك في جهودهم ويحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وحكومتها الرشيدة.

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