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طاقم تحكيم بولندي لقيادة نهائي الكأس.. بين التعاون والفيصلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مباراة التعاون والفيصلي، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون ماريسينياك، ويُساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا.

وتم تعيين توماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام محمد النوفل.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

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طاقم تحكيم بولندي لقيادة نهائي الكأس.. بين التعاون والفيصلي
سبق

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مباراة التعاون والفيصلي، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون ماريسينياك، ويُساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا.

وتم تعيين توماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام محمد النوفل.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:33 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:17 AM

طاقم تحكيم بولندي لقيادة نهائي الكأس.. بين التعاون والفيصلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,378

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مباراة التعاون والفيصلي، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون ماريسينياك، ويُساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا.

وتم تعيين توماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام محمد النوفل.

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