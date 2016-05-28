طاقم تحكيم بولندي لقيادة نهائي الكأس.. بين التعاون والفيصلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مباراة التعاون والفيصلي، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون ماريسينياك، ويُساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا.

وتم تعيين توماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR، ويساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام محمد النوفل.