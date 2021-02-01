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تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير"

خلال تدشين المرحلة الثانية من مبادرة "تكافل"

دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية، بتوجيه من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ.

وتتمثل تلك المرحلة في تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة المشمولين بخدمات المؤسسة.

وقال منسق برنامج تكافل بتعليم المنطقة أحمد العُكاسي، إن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وأضاف أنه تم تسليم 3547 جهازاً لوحياً و1740 شريحة بيانات، في المرحلة الأولى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المشمولين بخدمات المؤسسة في الفصل الدراسي الأول.

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تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير"
سبق

دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية، بتوجيه من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ.

وتتمثل تلك المرحلة في تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة المشمولين بخدمات المؤسسة.

وقال منسق برنامج تكافل بتعليم المنطقة أحمد العُكاسي، إن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وأضاف أنه تم تسليم 3547 جهازاً لوحياً و1740 شريحة بيانات، في المرحلة الأولى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المشمولين بخدمات المؤسسة في الفصل الدراسي الأول.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
05:21 PM

تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات "تعليم عسير"

خلال تدشين المرحلة الثانية من مبادرة "تكافل"

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بندر آل عوض - الرياض
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دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية، بتوجيه من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ.

وتتمثل تلك المرحلة في تسليم 2973 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة المشمولين بخدمات المؤسسة.

وقال منسق برنامج تكافل بتعليم المنطقة أحمد العُكاسي، إن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وأضاف أنه تم تسليم 3547 جهازاً لوحياً و1740 شريحة بيانات، في المرحلة الأولى لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية المشمولين بخدمات المؤسسة في الفصل الدراسي الأول.

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