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أمين الطائف يتفقد مشروعي"طريق وج وعبارة القمرية" ويوجه بسرعة الإنجاز

تهدف الجولة للتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد مع المقاول

وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على مشروعين شرعت الأمانة في تنفيذهما وشملت الجولة التفقدية مشروعي (توسعة وتأهيل امتداد طريق وادي وج بالمثناة، مشروع عبارة حي القمرية)، ووجه المقاولين بسرعة الانجاز، ومراعاة أوقات الذروة في العمل، وعدم التأثير على انسيابية الحركة المرورية .

ورافق الأمين خلال جولته وكيل الأمين للمشاريع المهندس عمر بادي الروقي وعدد من المختصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف اسماعيل ابراهيم قائلا: أن هذه الجولات الميدانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة تهدف للتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد مع المقاول، ومتابعة تطبيق المقاولين للمعايير والاشتراطات النظامية في مراحل المشروع، ودعم الخطط المحققة لبرنامج تحسين الحركة المرورية من خلال ايجاد البدائل المناسبة لمسارات المركبات بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

واضاف : أن توجيه أمين الطائف تقضي بتنفيذ المشروعات البلدية وفق البرنامج الزمني ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تعترض العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز.

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أمين الطائف يتفقد مشروعي"طريق وج وعبارة القمرية" ويوجه بسرعة الإنجاز
سبق

وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على مشروعين شرعت الأمانة في تنفيذهما وشملت الجولة التفقدية مشروعي (توسعة وتأهيل امتداد طريق وادي وج بالمثناة، مشروع عبارة حي القمرية)، ووجه المقاولين بسرعة الانجاز، ومراعاة أوقات الذروة في العمل، وعدم التأثير على انسيابية الحركة المرورية .

ورافق الأمين خلال جولته وكيل الأمين للمشاريع المهندس عمر بادي الروقي وعدد من المختصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف اسماعيل ابراهيم قائلا: أن هذه الجولات الميدانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة تهدف للتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد مع المقاول، ومتابعة تطبيق المقاولين للمعايير والاشتراطات النظامية في مراحل المشروع، ودعم الخطط المحققة لبرنامج تحسين الحركة المرورية من خلال ايجاد البدائل المناسبة لمسارات المركبات بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

واضاف : أن توجيه أمين الطائف تقضي بتنفيذ المشروعات البلدية وفق البرنامج الزمني ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تعترض العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:52 PM

أمين الطائف يتفقد مشروعي"طريق وج وعبارة القمرية" ويوجه بسرعة الإنجاز

تهدف الجولة للتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد مع المقاول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على مشروعين شرعت الأمانة في تنفيذهما وشملت الجولة التفقدية مشروعي (توسعة وتأهيل امتداد طريق وادي وج بالمثناة، مشروع عبارة حي القمرية)، ووجه المقاولين بسرعة الانجاز، ومراعاة أوقات الذروة في العمل، وعدم التأثير على انسيابية الحركة المرورية .

ورافق الأمين خلال جولته وكيل الأمين للمشاريع المهندس عمر بادي الروقي وعدد من المختصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف اسماعيل ابراهيم قائلا: أن هذه الجولات الميدانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة تهدف للتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد مع المقاول، ومتابعة تطبيق المقاولين للمعايير والاشتراطات النظامية في مراحل المشروع، ودعم الخطط المحققة لبرنامج تحسين الحركة المرورية من خلال ايجاد البدائل المناسبة لمسارات المركبات بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

واضاف : أن توجيه أمين الطائف تقضي بتنفيذ المشروعات البلدية وفق البرنامج الزمني ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تعترض العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز.

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