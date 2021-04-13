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"الترفيه" تكشف أسرار "رامز طار عقله" وكواليس ما حدث بالرياض

فِرق إنجليزية وأمريكية جنبًا إلى جنب مع الشركات والكوادر السعودية

كشفت الهیئة العامة للترفیه عبر حسابها على منصة "تويتر" عن كوالیس برنامج المقالب الشهیر "رامز عقله طار"، الذي يذاع برعاية الهيئة، ويقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويُعرض على قنوات "MBC "خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة من خلال تغريدات عدة أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبینة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضیف. وتدور الأحداث حول دعوة الضیف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن "موسم الرياض"، وباستقبال الفنان السعودي الكومیدي حسن عسیري للضيف تبدأ تجربة الألعاب المثیرة.

وبیّنت الهيئة أن البرنامج تم تسجیله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكوَّن من 200 شخص، وموقع التصوير استغرق تجهیزه 40 يومًا. وشارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا، وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكیة، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلیة والكوادر السعودية.

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"الترفيه" تكشف أسرار "رامز طار عقله" وكواليس ما حدث بالرياض
سبق

كشفت الهیئة العامة للترفیه عبر حسابها على منصة "تويتر" عن كوالیس برنامج المقالب الشهیر "رامز عقله طار"، الذي يذاع برعاية الهيئة، ويقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويُعرض على قنوات "MBC "خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة من خلال تغريدات عدة أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبینة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضیف. وتدور الأحداث حول دعوة الضیف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن "موسم الرياض"، وباستقبال الفنان السعودي الكومیدي حسن عسیري للضيف تبدأ تجربة الألعاب المثیرة.

وبیّنت الهيئة أن البرنامج تم تسجیله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكوَّن من 200 شخص، وموقع التصوير استغرق تجهیزه 40 يومًا. وشارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا، وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكیة، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلیة والكوادر السعودية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:10 PM

"الترفيه" تكشف أسرار "رامز طار عقله" وكواليس ما حدث بالرياض

فِرق إنجليزية وأمريكية جنبًا إلى جنب مع الشركات والكوادر السعودية

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خالد خليل - الرياض
8
3,668

كشفت الهیئة العامة للترفیه عبر حسابها على منصة "تويتر" عن كوالیس برنامج المقالب الشهیر "رامز عقله طار"، الذي يذاع برعاية الهيئة، ويقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويُعرض على قنوات "MBC "خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة من خلال تغريدات عدة أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبینة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضیف. وتدور الأحداث حول دعوة الضیف لافتتاح مدينة ملاهٍ ضمن "موسم الرياض"، وباستقبال الفنان السعودي الكومیدي حسن عسیري للضيف تبدأ تجربة الألعاب المثیرة.

وبیّنت الهيئة أن البرنامج تم تسجیله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكوَّن من 200 شخص، وموقع التصوير استغرق تجهیزه 40 يومًا. وشارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا، وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكیة، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلیة والكوادر السعودية.

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