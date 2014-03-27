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أدخنة تنبعث من حريق أشجار بحيرة الصرف بسكاكا

بعدما كان أمير الجوف أوقف ضخّ المياه المعالجة ثلاثيًّا

تسبب حريق اشتعل في أشجار بحيرة الصرف الصحي بمدينة سكاكا في انبعاث أدخنة هائلة غطت سماء جنوب شرق سكاكا.

ورصد رادار السحب بمنطقة الجوف الدخان الهائل الذي تحول لهيئة سحاب عبر الرادار.

وكان أمير منطقة الجوف قد وافق قبل عدة أشهر على إيقاف ضخ شركة المياه الوطنية للمياه المعالجة ثلاثيًّا في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا.

وستقوم الشركة بتفعيل منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلومترًا، لضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا من محطة المعالجة بمدينة سكاكا إلى موقع بيئي جنوب مسيج التمريات لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين.

وأوضحت الشركة أنها نفذت حلولاً عاجلة لرفع الضرر البيئي من خلال إيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا في البحيرة والبدء في إجراءات تجفيفها، من خلال تفعيل منظومة نقل المياه المعالجة ثلاثيًّا لمدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، التي تربط مدن سكاكا وعرعر وطريف بأطوال تبلغ 437 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات، ومحطة تنقية، وغرف تحكم ومراقبة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعكس خطط الشركة وبرامجها لتنفيذ حلول دائمة تدعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أدخنة تنبعث من حريق أشجار بحيرة الصرف بسكاكا
سبق

تسبب حريق اشتعل في أشجار بحيرة الصرف الصحي بمدينة سكاكا في انبعاث أدخنة هائلة غطت سماء جنوب شرق سكاكا.

ورصد رادار السحب بمنطقة الجوف الدخان الهائل الذي تحول لهيئة سحاب عبر الرادار.

وكان أمير منطقة الجوف قد وافق قبل عدة أشهر على إيقاف ضخ شركة المياه الوطنية للمياه المعالجة ثلاثيًّا في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا.

وستقوم الشركة بتفعيل منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلومترًا، لضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا من محطة المعالجة بمدينة سكاكا إلى موقع بيئي جنوب مسيج التمريات لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين.

وأوضحت الشركة أنها نفذت حلولاً عاجلة لرفع الضرر البيئي من خلال إيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا في البحيرة والبدء في إجراءات تجفيفها، من خلال تفعيل منظومة نقل المياه المعالجة ثلاثيًّا لمدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، التي تربط مدن سكاكا وعرعر وطريف بأطوال تبلغ 437 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات، ومحطة تنقية، وغرف تحكم ومراقبة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعكس خطط الشركة وبرامجها لتنفيذ حلول دائمة تدعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:50 PM

أدخنة تنبعث من حريق أشجار بحيرة الصرف بسكاكا

بعدما كان أمير الجوف أوقف ضخّ المياه المعالجة ثلاثيًّا

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مهنا التميمي - الجوف
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تسبب حريق اشتعل في أشجار بحيرة الصرف الصحي بمدينة سكاكا في انبعاث أدخنة هائلة غطت سماء جنوب شرق سكاكا.

ورصد رادار السحب بمنطقة الجوف الدخان الهائل الذي تحول لهيئة سحاب عبر الرادار.

وكان أمير منطقة الجوف قد وافق قبل عدة أشهر على إيقاف ضخ شركة المياه الوطنية للمياه المعالجة ثلاثيًّا في بحيرة الصرف الصحي شرق مدينة سكاكا.

وستقوم الشركة بتفعيل منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلومترًا، لضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا من محطة المعالجة بمدينة سكاكا إلى موقع بيئي جنوب مسيج التمريات لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع المشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين.

وأوضحت الشركة أنها نفذت حلولاً عاجلة لرفع الضرر البيئي من خلال إيقاف ضخ المياه المعالجة ثلاثيًّا في البحيرة والبدء في إجراءات تجفيفها، من خلال تفعيل منظومة نقل المياه المعالجة ثلاثيًّا لمدينة وعد الشمال للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتعدينية، التي تربط مدن سكاكا وعرعر وطريف بأطوال تبلغ 437 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات، ومحطة تنقية، وغرف تحكم ومراقبة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعكس خطط الشركة وبرامجها لتنفيذ حلول دائمة تدعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

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