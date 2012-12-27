النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي

قالت: سيبدأ استقبال طلبات التحويل يوم 20 جمادى الأولى ويستمر حتى 25

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأبها اليوم مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الإلكترونية (أكاديمياً)، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى يوم 20 جمادى الأولى الجاري، ويستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن العمادة بدأت استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى الجاري وتستمر حتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد "ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد" في الأول من شهر جمادى الأولى الجاري ويستمر حتى اليوم الـ 29 من الشهر نفسه.

ودعا "القرني" الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1h4bLHoZFsmdfJ89UqB7F-z1-z_GTZAxj/view، مؤكداً أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية.

اعلان التحويل.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأبها اليوم مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الإلكترونية (أكاديمياً)، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى يوم 20 جمادى الأولى الجاري، ويستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن العمادة بدأت استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى الجاري وتستمر حتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد "ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد" في الأول من شهر جمادى الأولى الجاري ويستمر حتى اليوم الـ 29 من الشهر نفسه.

ودعا "القرني" الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1h4bLHoZFsmdfJ89UqB7F-z1-z_GTZAxj/view، مؤكداً أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
02:10 PM

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي

قالت: سيبدأ استقبال طلبات التحويل يوم 20 جمادى الأولى ويستمر حتى 25

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
225

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأبها اليوم مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الإلكترونية (أكاديمياً)، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى يوم 20 جمادى الأولى الجاري، ويستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن العمادة بدأت استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى الجاري وتستمر حتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد "ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد" في الأول من شهر جمادى الأولى الجاري ويستمر حتى اليوم الـ 29 من الشهر نفسه.

ودعا "القرني" الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1h4bLHoZFsmdfJ89UqB7F-z1-z_GTZAxj/view، مؤكداً أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,337

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة