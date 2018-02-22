"العنود الخيرية" تنظم ندوة "قياس الأثر والعائد على الاستثمار بالمشاريع غير الربحية"

أقامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أول أمس الثلاثاء، ندوتها الخامسة بعنوان "قياس الأثر والعائد على الاستثمار في البرامج والمشاريع غير الربحية" بمقرها بالرياض، استضافت فيها رئيس معهد ROI ومؤسس منهجية العائد على الاستثمار الدكتور جاك فيليبس.

وعرض الدكتور "فيليبس" خلال الندوة منهجية العائد على الاستثمار وعدداً من تطبيقاتها في المنظمات العالمية، ووضح كيفية استخدامها لقياس العائد على الاستثمار في المنظمات غير الربحية ومشاريع الريادة الاجتماعية، والتحديات التي تواجهها المنظمات خلال عملية القياس.

وحظيت الندوة بحضور كبير من قيادات المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة والمهتمين بالريادة الاجتماعية من الرجال والسيدات، وانطلقت بكلمة من أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم قال فيها: "نلتقي هنا اليوم؛ لأننا لم نعد خائفين من الشفافية وقياس نتائج جهودنا ومعرفتها، ولأن في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- نهضة سعودية شاملة تستوجب علينا العمل بإخلاص في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030".

تلت المحاضرة جلسة حوارية أدارها فراس الجراح مع الدكتور جاك فيليبس أجاب فيها عن استفسارات الحضور واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم.

واختتمت الندوة بتكريم الدكتور "فيليبس"؛ لما قدمه من علوم ثرية في خدمة المجتمع والعمل الخيري، كما تم تكريم المتطوعين من الشباب والشابات الذين أسهموا بتنظيم الندوة.