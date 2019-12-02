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"جوازات مطار جدة" تحتفي باليوم الوطني للإمارات

استقبلوا القادمين من أبوظبي بالورود والترحيب وبطاقات التهنئة

شاركت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الاحتفاء بالذكرى الـ٤٨ لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأشقاء مواطني دولة الإمارات.

واستقبل العقيد صالح يحيى الزهراني مدير شعبة المناوبات، الأشقاء القادمين من أبو ظبي في صالة رقم ١ بالمطار الجديد بمنطقة الجوازات نيابة عن مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف.

وتعبيراً عن مشاعر الأخوة كان الاستقبال بالهدايا والورود وعبارات الترحيب وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة، وكان من ضمن الحضور المقدم خالد العبود مشرف صالة (١) وعدد من منسوبي الإدارة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجوازات المطار النقيب حامد زايد الحارثي، أن ذلك الاستقبال يرجع إلى عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والمصير المشترك، ووفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، متمنياً مزيداً من الرخاء والازدهار لدولة الإمارات العربية حكومةً وشعباً.

جدة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم الوطني للإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوازات مطار جدة" تحتفي باليوم الوطني للإمارات
سبق

شاركت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الاحتفاء بالذكرى الـ٤٨ لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأشقاء مواطني دولة الإمارات.

واستقبل العقيد صالح يحيى الزهراني مدير شعبة المناوبات، الأشقاء القادمين من أبو ظبي في صالة رقم ١ بالمطار الجديد بمنطقة الجوازات نيابة عن مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف.

وتعبيراً عن مشاعر الأخوة كان الاستقبال بالهدايا والورود وعبارات الترحيب وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة، وكان من ضمن الحضور المقدم خالد العبود مشرف صالة (١) وعدد من منسوبي الإدارة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجوازات المطار النقيب حامد زايد الحارثي، أن ذلك الاستقبال يرجع إلى عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والمصير المشترك، ووفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، متمنياً مزيداً من الرخاء والازدهار لدولة الإمارات العربية حكومةً وشعباً.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:32 PM

"جوازات مطار جدة" تحتفي باليوم الوطني للإمارات

استقبلوا القادمين من أبوظبي بالورود والترحيب وبطاقات التهنئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شاركت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الاحتفاء بالذكرى الـ٤٨ لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأشقاء مواطني دولة الإمارات.

واستقبل العقيد صالح يحيى الزهراني مدير شعبة المناوبات، الأشقاء القادمين من أبو ظبي في صالة رقم ١ بالمطار الجديد بمنطقة الجوازات نيابة عن مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف.

وتعبيراً عن مشاعر الأخوة كان الاستقبال بالهدايا والورود وعبارات الترحيب وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة، وكان من ضمن الحضور المقدم خالد العبود مشرف صالة (١) وعدد من منسوبي الإدارة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجوازات المطار النقيب حامد زايد الحارثي، أن ذلك الاستقبال يرجع إلى عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والمصير المشترك، ووفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، متمنياً مزيداً من الرخاء والازدهار لدولة الإمارات العربية حكومةً وشعباً.

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