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الشمالية.. مُصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 13 مخالفة

خلال جولات الأمانة على المنشآت للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية

صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في البلديات التابعة لها بعرعر أمس- 24 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة؛ وذلك خلال جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فِرَق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

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الشمالية.. مُصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 13 مخالفة
سبق

صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في البلديات التابعة لها بعرعر أمس- 24 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة؛ وذلك خلال جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فِرَق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
11:04 AM

الشمالية.. مُصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 13 مخالفة

خلال جولات الأمانة على المنشآت للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في البلديات التابعة لها بعرعر أمس- 24 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة؛ وذلك خلال جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فِرَق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

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