المعمرة الأكبر بالعالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 19 بعد الـ 100

وُلدت عام 1903 وتعيش في دار لرعاية المسنين باليابان

بعمر الـ 119 احتفلت المعمرة الأكبر على قيد الحياة في العالم اليابانية كين تاناكا؛ بعيد ميلادها.

وكتبت حفيدتها جونكو تاناكا؛ في «تويتر» مع صورة لجدتها الكبرى: «إنجاز عظيم، بلغت كين تاناكا 119 عاماً، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه».

نشرت جونكو؛ بحسب الخليج صورة عبر حسابها على «تويتر» لزجاجتَي المشروب الغازي التذكاريتين، اللتين حصلت جدتها عليهما، وتمّ كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتهما.

وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا؛ أن تعيش حتى تبلغ 120 عاماً، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة «كيودو نيوز» اليابانية.

ووُلدت كين تاناكا عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.

وتعيش تاناكا؛ في دار لرعاية المسنين في محافظة فوكوكا، وقالت عائلتها إنها تحافظ على عقلها وجسدها من خلال الرياضات، وأن تبقى فضولية الطباع.

وفي عام 2019، اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأن تاناكا؛ هي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.