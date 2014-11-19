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أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح

فيما يكمل الرئيس غدًا 79 عامًا ويصدر تفاصيل الفحص بعد ساعات

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح
سبق

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
06:29 PM

أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح

فيما يكمل الرئيس غدًا 79 عامًا ويصدر تفاصيل الفحص بعد ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,240

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.

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