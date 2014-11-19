وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19 يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض. وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 06:29 PM

أمريكا.. نقل صلاحيات "بايدن" إلى نائبته مؤقتًا والبيت الأبيض يوضح فيما يكمل الرئيس غدًا 79 عامًا ويصدر تفاصيل الفحص بعد ساعات





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يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عامًا، كما أوضحت الرئاسة.