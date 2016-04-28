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بالصور.. الأمانة ترصد منزلاً شعبيًّا خُصص لتقطيع اللحوم مجهولة المصدر وبيعها شمالي الطائف

تديره عمالة وافدة مجهولة الهوية.. وتمت المصادرة واتخاذ الإجراءات النظامية

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شمال الفرعية" منزلاً شعبيًّا بداخله عمالة وافدة مجهولة الهوية، يقومون بتقطيع لحوم مجهولة المصدر، وبيعها للمستهلكين، وذلك بكميات كبيرة؛ ما يلحق الضرر الصحي بهم؛ كونهم يهدفون لمصادرة صحتهم مقابل الكسب المالي.

المسكن يفتقر لأبسط شروط النظافة، ويُعدُّ بيئة غير صحية. وقد وُجد بداخله ثلاجات تُخزَّن بها تلك اللحوم، وعند فتحها كانت تنبعث منها روائح كريهة. كما عُثر على أدوات تُستخدم لتقطيع اللحوم كهربائيًّا.

رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية، المهندس بندر الزايدي، كان قد تابع مجريات ذلك الرصد. وقد تمت مصادرة اللحوم المجهولة التي ضبطت بكميات كبيرة، مع اتخاذ اللازم حسب النظام.

وأكد"الزايدي" أن فِرق البلدية الميدانية ستواصل متابعتها ورقابتها على المحال التجارية كافة، كذلك مراقبة مثل هذه المواقع التي تُتخذ للتحايل وترويج مثل هذه اللحوم المجهولة، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الأمانة ترصد منزلاً شعبيًّا خُصص لتقطيع اللحوم مجهولة المصدر وبيعها شمالي الطائف
سبق

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شمال الفرعية" منزلاً شعبيًّا بداخله عمالة وافدة مجهولة الهوية، يقومون بتقطيع لحوم مجهولة المصدر، وبيعها للمستهلكين، وذلك بكميات كبيرة؛ ما يلحق الضرر الصحي بهم؛ كونهم يهدفون لمصادرة صحتهم مقابل الكسب المالي.

المسكن يفتقر لأبسط شروط النظافة، ويُعدُّ بيئة غير صحية. وقد وُجد بداخله ثلاجات تُخزَّن بها تلك اللحوم، وعند فتحها كانت تنبعث منها روائح كريهة. كما عُثر على أدوات تُستخدم لتقطيع اللحوم كهربائيًّا.

رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية، المهندس بندر الزايدي، كان قد تابع مجريات ذلك الرصد. وقد تمت مصادرة اللحوم المجهولة التي ضبطت بكميات كبيرة، مع اتخاذ اللازم حسب النظام.

وأكد"الزايدي" أن فِرق البلدية الميدانية ستواصل متابعتها ورقابتها على المحال التجارية كافة، كذلك مراقبة مثل هذه المواقع التي تُتخذ للتحايل وترويج مثل هذه اللحوم المجهولة، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفين.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
12:12 AM

بالصور.. الأمانة ترصد منزلاً شعبيًّا خُصص لتقطيع اللحوم مجهولة المصدر وبيعها شمالي الطائف

تديره عمالة وافدة مجهولة الهوية.. وتمت المصادرة واتخاذ الإجراءات النظامية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,316

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شمال الفرعية" منزلاً شعبيًّا بداخله عمالة وافدة مجهولة الهوية، يقومون بتقطيع لحوم مجهولة المصدر، وبيعها للمستهلكين، وذلك بكميات كبيرة؛ ما يلحق الضرر الصحي بهم؛ كونهم يهدفون لمصادرة صحتهم مقابل الكسب المالي.

المسكن يفتقر لأبسط شروط النظافة، ويُعدُّ بيئة غير صحية. وقد وُجد بداخله ثلاجات تُخزَّن بها تلك اللحوم، وعند فتحها كانت تنبعث منها روائح كريهة. كما عُثر على أدوات تُستخدم لتقطيع اللحوم كهربائيًّا.

رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية، المهندس بندر الزايدي، كان قد تابع مجريات ذلك الرصد. وقد تمت مصادرة اللحوم المجهولة التي ضبطت بكميات كبيرة، مع اتخاذ اللازم حسب النظام.

وأكد"الزايدي" أن فِرق البلدية الميدانية ستواصل متابعتها ورقابتها على المحال التجارية كافة، كذلك مراقبة مثل هذه المواقع التي تُتخذ للتحايل وترويج مثل هذه اللحوم المجهولة، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفين.

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