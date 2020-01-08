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الإمارات: نراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ

قالت: السبل الدبلوماسية والعقلانية هما الحل الأمثل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.

وأشارت إلى أن جميع الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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الإمارات: نراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ
سبق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.

وأشارت إلى أن جميع الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:42 PM

الإمارات: نراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ

قالت: السبل الدبلوماسية والعقلانية هما الحل الأمثل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.

وأشارت إلى أن جميع الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

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