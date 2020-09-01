النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى "خميس مشيط" ينجح فى علاج رضيعة من "داء الرئة الزجاجية"

بعد تنويمها لمدة 3 أشهر بالعناية المركزة

نجح فريق طبي متخصص في ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري عناية الأطفال حديثي الولادة، الدكتور طارق السعيد، في إنقاذ حياة رضيعة "خديجة" كانت عند ولادتها بعمر 25 أسبوعًا بوزن 540 جرامًا.

وقال الفريق الطبي، إن المولودة كانت تعاني من "داء الرئة الزجاجية"، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي ورفعه بالتدريج مع متابعة دقيقة جدا للحالة، وتم - ولله الحمد - التعامل مع الحالة وتجاوز المشاكل الصحية التي واجهتها إلى أن خرجت بصحة جيدة إلى منزلها، بعد تنويمها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بالعناية المركزة وتحسن وزنها إلى ١٧٥٠ جرامًا.

كما تم إجراء فحص البصر الذي أثبت عدم وجود اعتلال بالشبكية وأظهرت ‏أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ عدم وجود أي نزيف في المخ - ولله الحمد -، بعد ذلك جرى ترتيب المواعيد الخاصة بها لمتابعة حالتها أثناء فترة ما بعد الخروج من المستشفى.

فريق طبي ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى "خميس مشيط" ينجح فى علاج رضيعة من "داء الرئة الزجاجية"
سبق

نجح فريق طبي متخصص في ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري عناية الأطفال حديثي الولادة، الدكتور طارق السعيد، في إنقاذ حياة رضيعة "خديجة" كانت عند ولادتها بعمر 25 أسبوعًا بوزن 540 جرامًا.

وقال الفريق الطبي، إن المولودة كانت تعاني من "داء الرئة الزجاجية"، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي ورفعه بالتدريج مع متابعة دقيقة جدا للحالة، وتم - ولله الحمد - التعامل مع الحالة وتجاوز المشاكل الصحية التي واجهتها إلى أن خرجت بصحة جيدة إلى منزلها، بعد تنويمها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بالعناية المركزة وتحسن وزنها إلى ١٧٥٠ جرامًا.

كما تم إجراء فحص البصر الذي أثبت عدم وجود اعتلال بالشبكية وأظهرت ‏أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ عدم وجود أي نزيف في المخ - ولله الحمد -، بعد ذلك جرى ترتيب المواعيد الخاصة بها لمتابعة حالتها أثناء فترة ما بعد الخروج من المستشفى.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
07:39 PM

مستشفى "خميس مشيط" ينجح فى علاج رضيعة من "داء الرئة الزجاجية"

بعد تنويمها لمدة 3 أشهر بالعناية المركزة

A A A
بندر آل عوض - خميس مشيط
0
618

نجح فريق طبي متخصص في ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري عناية الأطفال حديثي الولادة، الدكتور طارق السعيد، في إنقاذ حياة رضيعة "خديجة" كانت عند ولادتها بعمر 25 أسبوعًا بوزن 540 جرامًا.

وقال الفريق الطبي، إن المولودة كانت تعاني من "داء الرئة الزجاجية"، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي ورفعه بالتدريج مع متابعة دقيقة جدا للحالة، وتم - ولله الحمد - التعامل مع الحالة وتجاوز المشاكل الصحية التي واجهتها إلى أن خرجت بصحة جيدة إلى منزلها، بعد تنويمها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بالعناية المركزة وتحسن وزنها إلى ١٧٥٠ جرامًا.

كما تم إجراء فحص البصر الذي أثبت عدم وجود اعتلال بالشبكية وأظهرت ‏أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ عدم وجود أي نزيف في المخ - ولله الحمد -، بعد ذلك جرى ترتيب المواعيد الخاصة بها لمتابعة حالتها أثناء فترة ما بعد الخروج من المستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة