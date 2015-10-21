أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية. وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض". وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".

إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض عيسى الحربي سبق 2021-10-21 أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.



وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".



وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 10:36 PM

اخر تعديل 21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 11:22 PM

إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض تسبب فيه تماس كهربائي.. ولا خسائر بشرية





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أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.



وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".



وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".