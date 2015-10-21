النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض

تسبب فيه تماس كهربائي.. ولا خسائر بشرية

أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.

وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".

وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".

وزارة الحرس الوطني الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.

وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".

وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:36 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:22 PM

إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض

تسبب فيه تماس كهربائي.. ولا خسائر بشرية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
622

أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.

وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".

وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,670
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة