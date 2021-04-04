صدر قرار مدير شؤون المراكز والقطاعات بصحة جازان، اليوم، بتكليف يحيى بن علي حدادي، مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الصحي الجنوبي إضافة إلى عمله.
"حدادي" مديرًا للعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الجنوبي
صدر قرار مدير شؤون المراكز والقطاعات بصحة جازان، اليوم، بتكليف يحيى بن علي حدادي، مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الصحي الجنوبي إضافة إلى عمله.
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"حدادي" مديرًا للعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الجنوبيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-04
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:00 PM
"حدادي" مديرًا للعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الجنوبي
صدر قرار مدير شؤون المراكز والقطاعات بصحة جازان، اليوم، بتكليف يحيى بن علي حدادي، مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالقطاع الصحي الجنوبي إضافة إلى عمله.
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