النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم

استقر على اختيارها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تحديد ستة مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بمنطقة الرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم.

وتفصيلاً؛ حدد المركز المواقع المسموح التخييم فيها بمنطقة الرياض وهي: متنزه الغاط الوطني، متنزه ثادق الوطني، نفود السيباني بمحافظة ضرما، متنزه البخراء الوطني بمحافظة المزاحمية، متنزه وثيلان الوطني بمحافظة الدلم، متنزه الوسيع الوطني بمحافظة الخرج.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 63 موقعاً جاهزاً لاستخراج تصاريح التخييم لها في عدد من مناطق المملكة تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة المناطق والمحافظات.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت الخميس الماضي عن زيادة عدد المتنزهات الوطنية في العام الجاري 2021م التي تجاوزت 300 متنزهاً وطنياً في المملكة، مقارنةً في عام 2016م؛ حيث كان عدد المتنزهات الوطنية 19 متنزهاً فقط؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيادة في عدد المتنزهات الوطنية يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز السياحة البيئية، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي، وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم
سبق

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تحديد ستة مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بمنطقة الرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم.

وتفصيلاً؛ حدد المركز المواقع المسموح التخييم فيها بمنطقة الرياض وهي: متنزه الغاط الوطني، متنزه ثادق الوطني، نفود السيباني بمحافظة ضرما، متنزه البخراء الوطني بمحافظة المزاحمية، متنزه وثيلان الوطني بمحافظة الدلم، متنزه الوسيع الوطني بمحافظة الخرج.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 63 موقعاً جاهزاً لاستخراج تصاريح التخييم لها في عدد من مناطق المملكة تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة المناطق والمحافظات.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت الخميس الماضي عن زيادة عدد المتنزهات الوطنية في العام الجاري 2021م التي تجاوزت 300 متنزهاً وطنياً في المملكة، مقارنةً في عام 2016م؛ حيث كان عدد المتنزهات الوطنية 19 متنزهاً فقط؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيادة في عدد المتنزهات الوطنية يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز السياحة البيئية، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي، وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:48 PM

تحديد 6 مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بالرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم

استقر على اختيارها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,590

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تحديد ستة مواقع للتخييم في المتنزهات الوطنية بمنطقة الرياض تتسع لأكثر من 3500 مخيم.

وتفصيلاً؛ حدد المركز المواقع المسموح التخييم فيها بمنطقة الرياض وهي: متنزه الغاط الوطني، متنزه ثادق الوطني، نفود السيباني بمحافظة ضرما، متنزه البخراء الوطني بمحافظة المزاحمية، متنزه وثيلان الوطني بمحافظة الدلم، متنزه الوسيع الوطني بمحافظة الخرج.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 63 موقعاً جاهزاً لاستخراج تصاريح التخييم لها في عدد من مناطق المملكة تستوعب أكثر من 30 ألف مخيم للجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة المناطق والمحافظات.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت الخميس الماضي عن زيادة عدد المتنزهات الوطنية في العام الجاري 2021م التي تجاوزت 300 متنزهاً وطنياً في المملكة، مقارنةً في عام 2016م؛ حيث كان عدد المتنزهات الوطنية 19 متنزهاً فقط؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيادة في عدد المتنزهات الوطنية يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز السياحة البيئية، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي، وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة