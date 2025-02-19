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ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، و رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي.

كما حضر من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، و مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، و مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

ولي العهد رئيس دولة أريتريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، و رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي.

كما حضر من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، و مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، و مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
07:41 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:10 PM

ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، و رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي.

كما حضر من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، و مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، و مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

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