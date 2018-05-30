"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
تصحب بأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-30
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:52 AM
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
تصحب بأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.