"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل ‏

تصحب بأتربة مثارة تؤدي ‏إلى تدنٍ ‏في مدى ‏الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس‏ على ‏منطقة ‏حائل ‏-‏بمشيئة الله- ‏تضمن سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدنٍ ‏في مدى ‏الرؤية.

‏ويشمل ‏التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏.