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"التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين

استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين".

وأكد التحالف أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات ومنظومات اتصالات، وأنه تم استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأشار "التحالف" إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال تحالف دعم الشرعية: إن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات: (صنعاء، وذمار، وصعدة، والجوف).

وأضاف "التحالف" أنه نفّذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والمسيرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين
سبق

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين".

وأكد التحالف أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات ومنظومات اتصالات، وأنه تم استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأشار "التحالف" إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال تحالف دعم الشرعية: إن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات: (صنعاء، وذمار، وصعدة، والجوف).

وأضاف "التحالف" أنه نفّذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والمسيرات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:29 AM

"التحالف" يؤكد: سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين

استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,283

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سنضرب بحزمٍ أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين".

وأكد التحالف أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات ومنظومات اتصالات، وأنه تم استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأشار "التحالف" إلى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال تحالف دعم الشرعية: إن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات: (صنعاء، وذمار، وصعدة، والجوف).

وأضاف "التحالف" أنه نفّذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والمسيرات.

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