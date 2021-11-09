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"رينارد" يكشف آخر تحضيرات الأخضر قبل مواجهة أستراليا

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

يكشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" رينارد، غداً الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة نظيره الاسترالي، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الخامسة)، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب كومبانك.

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"رينارد" يكشف آخر تحضيرات الأخضر قبل مواجهة أستراليا
سبق

يكشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" رينارد، غداً الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة نظيره الاسترالي، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الخامسة)، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب كومبانك.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
03:37 PM

"رينارد" يكشف آخر تحضيرات الأخضر قبل مواجهة أستراليا

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" رينارد، غداً الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة نظيره الاسترالي، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الخامسة)، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب كومبانك.

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