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جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف

كشفت النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة ببريد "جيميل"

وجهت شركة "جوجل" الأمريكية صدمة كبرى إلى مستخدميها قبل العام الجديد 2021، بحسب تقارير إخبارية، بتهديدها بحذف عدد كبير من الحسابات.

وكشفت "جوجل" رسميا، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة بخدماتها للبريد الإلكتروني "جيميل" وخدمات التخزين السحابية في مستندات جوجل وصور جوجل.

وأشارت تلك السياسات الجديدة إلى أن جوجل منحت لنفسها أحقية حذف بيانات مستخدميها وحساباتهم تماما، في حالة كان الحساب غير نشط لأكثر من عامين.

وأوضحت "جوجل" أنها ابتداءً من 1 يونيو 2021، ستبدأ في تطبيق سياسات التخزين الجديد.

ولكن طمأنت جوجل مستخدميها أنها لن تبدأ في حذف حسابات المستخدمين غير النشطين، إلا بدءا من 1 يونيو 2023، أي بعد عامين من تطبيق السياسات الجديدة.

وطالبت جوجل مستخدمي خدماتها السحابية، بضرورة تفعيل حسابتهم خلال العامين المقبل، وإلا سيتم حذفها بصورة كاملة ولا رجعة فيها.

وأشارت أيضا إلى أن تلك السياسات لن تنطبق على مستخدمي "جوجل وان" الذين يدفعون رسوما شهرية مقابل خدمات التخزين السحابي، أو الخدمات التعليمية الأخرى مثل "جوجل وورك سبيس" أو "جي سويت فو إيديوكشن" للمؤسسات غير الربحية.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف
سبق

وجهت شركة "جوجل" الأمريكية صدمة كبرى إلى مستخدميها قبل العام الجديد 2021، بحسب تقارير إخبارية، بتهديدها بحذف عدد كبير من الحسابات.

وكشفت "جوجل" رسميا، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة بخدماتها للبريد الإلكتروني "جيميل" وخدمات التخزين السحابية في مستندات جوجل وصور جوجل.

وأشارت تلك السياسات الجديدة إلى أن جوجل منحت لنفسها أحقية حذف بيانات مستخدميها وحساباتهم تماما، في حالة كان الحساب غير نشط لأكثر من عامين.

وأوضحت "جوجل" أنها ابتداءً من 1 يونيو 2021، ستبدأ في تطبيق سياسات التخزين الجديد.

ولكن طمأنت جوجل مستخدميها أنها لن تبدأ في حذف حسابات المستخدمين غير النشطين، إلا بدءا من 1 يونيو 2023، أي بعد عامين من تطبيق السياسات الجديدة.

وطالبت جوجل مستخدمي خدماتها السحابية، بضرورة تفعيل حسابتهم خلال العامين المقبل، وإلا سيتم حذفها بصورة كاملة ولا رجعة فيها.

وأشارت أيضا إلى أن تلك السياسات لن تنطبق على مستخدمي "جوجل وان" الذين يدفعون رسوما شهرية مقابل خدمات التخزين السحابي، أو الخدمات التعليمية الأخرى مثل "جوجل وورك سبيس" أو "جي سويت فو إيديوكشن" للمؤسسات غير الربحية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:44 PM

جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف

كشفت النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة ببريد "جيميل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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وجهت شركة "جوجل" الأمريكية صدمة كبرى إلى مستخدميها قبل العام الجديد 2021، بحسب تقارير إخبارية، بتهديدها بحذف عدد كبير من الحسابات.

وكشفت "جوجل" رسميا، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، النقاب عن سياسات التخزين الجديدة المرتبطة بخدماتها للبريد الإلكتروني "جيميل" وخدمات التخزين السحابية في مستندات جوجل وصور جوجل.

وأشارت تلك السياسات الجديدة إلى أن جوجل منحت لنفسها أحقية حذف بيانات مستخدميها وحساباتهم تماما، في حالة كان الحساب غير نشط لأكثر من عامين.

وأوضحت "جوجل" أنها ابتداءً من 1 يونيو 2021، ستبدأ في تطبيق سياسات التخزين الجديد.

ولكن طمأنت جوجل مستخدميها أنها لن تبدأ في حذف حسابات المستخدمين غير النشطين، إلا بدءا من 1 يونيو 2023، أي بعد عامين من تطبيق السياسات الجديدة.

وطالبت جوجل مستخدمي خدماتها السحابية، بضرورة تفعيل حسابتهم خلال العامين المقبل، وإلا سيتم حذفها بصورة كاملة ولا رجعة فيها.

وأشارت أيضا إلى أن تلك السياسات لن تنطبق على مستخدمي "جوجل وان" الذين يدفعون رسوما شهرية مقابل خدمات التخزين السحابي، أو الخدمات التعليمية الأخرى مثل "جوجل وورك سبيس" أو "جي سويت فو إيديوكشن" للمؤسسات غير الربحية.

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