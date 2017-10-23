النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، فقد أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلاديشية والسودانية، وبمشاركة مقيمة من الجنسية البنغلاديشية في مكة المكرمة، ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتَضمن الفيديو القبض على مواطنيْن في مكة المكرمة عَبِثَا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر".

وتضمن الفيديو كذلك القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، سرقوا ست مركبات وقاموا بتفكيكها وبيع أجزائها وإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الحدود الشمالية ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة من أصحاب السوابق، تعمّد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في محافظة الدائر ضُبط بحوزته 65 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، فقد أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلاديشية والسودانية، وبمشاركة مقيمة من الجنسية البنغلاديشية في مكة المكرمة، ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتَضمن الفيديو القبض على مواطنيْن في مكة المكرمة عَبِثَا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر".

وتضمن الفيديو كذلك القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، سرقوا ست مركبات وقاموا بتفكيكها وبيع أجزائها وإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الحدود الشمالية ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة من أصحاب السوابق، تعمّد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في محافظة الدائر ضُبط بحوزته 65 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
06:53 PM

في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,242

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، فقد أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن وأربعة مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلاديشية والسودانية، وبمشاركة مقيمة من الجنسية البنغلاديشية في مكة المكرمة، ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وتَضمن الفيديو القبض على مواطنيْن في مكة المكرمة عَبِثَا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر".

وتضمن الفيديو كذلك القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض، سرقوا ست مركبات وقاموا بتفكيكها وبيع أجزائها وإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الحدود الشمالية ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة من أصحاب السوابق، تعمّد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في محافظة الدائر ضُبط بحوزته 65 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة