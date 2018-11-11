كليات جامعة الأمير سطام تدرب طلابها على مهارات التواصل

في دورة تحت عنوان "فن مهارات الاتصال"

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، دورة تدريبية عن "فن مهارات الاتصال"، لعدد من طلابها.

جاء ذلك لإكساب طلاب كليات الجامعة بالمحافظة أسلوبًا متميزًا في فن الاتصال الفعال؛ كون الاتصال الإنساني جانبًا مهمًّا في الحياة، وأداة فعالة من أدوات التغيير والتطوير بين الأفراد والمجتمعات، ويلعب دورًا مهمًّا في التطوير والتغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

وتهدف دورة "فن مهارات الاتصال" التي قدمها سالم بن حمد آل عمار، في قاعة الورش والتدريب بنادي ريادة الأعمال بكليات الجامعة؛ إلى إكساب الطلاب المشاركين المهارات والقدرات اللازمة في عملية الاتصال والتواصل، والتعرّف على أنواع الاتصال ووسائله ومكوناته، وإكساب الطلاب المهارات الكتابية ومهارات الحديث والإصغاء.