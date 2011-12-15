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بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم.. ولي العهد يستقبل الهلال

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وتفصيلا، هنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وحضر الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم.. ولي العهد يستقبل الهلال
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وتفصيلا، هنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وحضر الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
12:22 AM

بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم.. ولي العهد يستقبل الهلال

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أحمد سرور - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وتفصيلا، هنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وحضر الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

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