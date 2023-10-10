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"كورونا" يضرب 9 من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي

أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة

سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

وأضافت وفق رويترز أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.

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"كورونا" يضرب 9 من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي
سبق

سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

وأضافت وفق رويترز أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:36 AM

"كورونا" يضرب 9 من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي

أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

وأضافت وفق رويترز أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.

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