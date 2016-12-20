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الباحة ..الإطاحة بمخالف بحوزته كائنات فطرية مصيدة من دون ترخيص

ظهر في مقطع فيديو وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة العقيق من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يصيد من دون ترخيص، بحوزته (3) كائنات مصيدة ( أرانب)، وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الأرنب غرامة تبلغ (18) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية "لصيد الكائنات الفطرية البرية" لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الباحة ..الإطاحة بمخالف بحوزته كائنات فطرية مصيدة من دون ترخيص
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة العقيق من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يصيد من دون ترخيص، بحوزته (3) كائنات مصيدة ( أرانب)، وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الأرنب غرامة تبلغ (18) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية "لصيد الكائنات الفطرية البرية" لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
09:06 PM

الباحة ..الإطاحة بمخالف بحوزته كائنات فطرية مصيدة من دون ترخيص

ظهر في مقطع فيديو وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة العقيق من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يصيد من دون ترخيص، بحوزته (3) كائنات مصيدة ( أرانب)، وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الأرنب غرامة تبلغ (18) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية "لصيد الكائنات الفطرية البرية" لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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