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"تقويم التعليم" توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب بجامعة دار العلوم

"زمان" يشكر "الحمودي" على الخطوات الهادفة لتطوير المنظومة

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أمس، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة دار العلوم، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

ووقّع العقد من هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال؛ ومن جامعة دار العلوم وكيلة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة إبتسام بنت صالح العثمان.

وأعرب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان؛ عن شكره وتقديره لرئيس جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي؛ ولمنسوبيها، على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة، باعتماد برامجها الأكاديمية وتحسين مخرجاتها.

وأشار إلى أن الهيئة تركز حالياً على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشياً مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG)، الذي اشترط بحلول عام 2024م أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج في إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

وتشير الهيئة إلى أن هناك ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجاً قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، وأن هناك 19 برنامجاً في طور الحصول على الاعتماد، ويتبقى 13 برنامجاً لم تتقدم للبدء بإجراءات الاعتماد وستكون هذه البرامج محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهاماً في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد في جميع فئات المجتمع بشكل خاص.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب بجامعة دار العلوم
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أمس، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة دار العلوم، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

ووقّع العقد من هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال؛ ومن جامعة دار العلوم وكيلة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة إبتسام بنت صالح العثمان.

وأعرب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان؛ عن شكره وتقديره لرئيس جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي؛ ولمنسوبيها، على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة، باعتماد برامجها الأكاديمية وتحسين مخرجاتها.

وأشار إلى أن الهيئة تركز حالياً على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشياً مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG)، الذي اشترط بحلول عام 2024م أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج في إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

وتشير الهيئة إلى أن هناك ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجاً قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، وأن هناك 19 برنامجاً في طور الحصول على الاعتماد، ويتبقى 13 برنامجاً لم تتقدم للبدء بإجراءات الاعتماد وستكون هذه البرامج محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهاماً في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد في جميع فئات المجتمع بشكل خاص.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:19 PM

"تقويم التعليم" توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب بجامعة دار العلوم

"زمان" يشكر "الحمودي" على الخطوات الهادفة لتطوير المنظومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أمس، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة دار العلوم، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

ووقّع العقد من هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال؛ ومن جامعة دار العلوم وكيلة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة إبتسام بنت صالح العثمان.

وأعرب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان؛ عن شكره وتقديره لرئيس جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي؛ ولمنسوبيها، على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة، باعتماد برامجها الأكاديمية وتحسين مخرجاتها.

وأشار إلى أن الهيئة تركز حالياً على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشياً مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG)، الذي اشترط بحلول عام 2024م أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج في إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

وتشير الهيئة إلى أن هناك ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجاً قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، وأن هناك 19 برنامجاً في طور الحصول على الاعتماد، ويتبقى 13 برنامجاً لم تتقدم للبدء بإجراءات الاعتماد وستكون هذه البرامج محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهاماً في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد في جميع فئات المجتمع بشكل خاص.

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