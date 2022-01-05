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بالصور.. جبل اللوز يرتدي حلته البيضاء والجمال يهيمن على المشهد

مرتفعات تبوك برمالها الذهبية تعدّ وجهة سياحية بارزة في فصل الشتاء

وثّق المصور محمد الشريف بعدسته جمال جبل اللوز في منطقة تبوك بعد أن اكتسى بالثلوج مع الموجة الباردة التي سقط خلالها الثلج فجر يوم السبت الماضي.

وتعتبر مرتفعات تبوك وجهة سياحية في الشتاء خاصة مع نزول الثلوج على قممها، وكذلك الرمال الذهبية في منطقة الزيته التي تعانق الجبال ذات الألوان الجميلة والتي تستهوي عشاق الرحلات البرية.

ويقع جبل اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بُعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع الجبر 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.

ويسمى الجبل بـ"جبل اللوز" نظرًا لوجود شجر اللوز به قديمًا، وتنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. جبل اللوز يرتدي حلته البيضاء والجمال يهيمن على المشهد
سبق

وثّق المصور محمد الشريف بعدسته جمال جبل اللوز في منطقة تبوك بعد أن اكتسى بالثلوج مع الموجة الباردة التي سقط خلالها الثلج فجر يوم السبت الماضي.

وتعتبر مرتفعات تبوك وجهة سياحية في الشتاء خاصة مع نزول الثلوج على قممها، وكذلك الرمال الذهبية في منطقة الزيته التي تعانق الجبال ذات الألوان الجميلة والتي تستهوي عشاق الرحلات البرية.

ويقع جبل اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بُعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع الجبر 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.

ويسمى الجبل بـ"جبل اللوز" نظرًا لوجود شجر اللوز به قديمًا، وتنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
02:48 PM

بالصور.. جبل اللوز يرتدي حلته البيضاء والجمال يهيمن على المشهد

مرتفعات تبوك برمالها الذهبية تعدّ وجهة سياحية بارزة في فصل الشتاء

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نواف الغضوري - تبوك
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10,933

وثّق المصور محمد الشريف بعدسته جمال جبل اللوز في منطقة تبوك بعد أن اكتسى بالثلوج مع الموجة الباردة التي سقط خلالها الثلج فجر يوم السبت الماضي.

وتعتبر مرتفعات تبوك وجهة سياحية في الشتاء خاصة مع نزول الثلوج على قممها، وكذلك الرمال الذهبية في منطقة الزيته التي تعانق الجبال ذات الألوان الجميلة والتي تستهوي عشاق الرحلات البرية.

ويقع جبل اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بُعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع الجبر 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.

ويسمى الجبل بـ"جبل اللوز" نظرًا لوجود شجر اللوز به قديمًا، وتنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية.

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