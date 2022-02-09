ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه 15 للموسم الحالي 1443هـ
حقق المركز الأول للدرجة "مبتدئة" الجواد "المثمن"
نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي 1443.
وقال مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح: إن حفل السباق تكون من ستة أشواط.
وأضاف: حقق المركز الأول للدرجة ”مبتدئة” الجواد "المثمن" للمالك سلمان صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.
وحققت جائزة الشوط الثاني للدرجة "لم تربح" الفرس "مرباعة" للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "لمفتوح الدرجات" الجواد "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب أحمد عبد الله الشمري، والخيال سليمان الحديبي.
ونال الجواد "هدفي" للمالك والمدرب فريح نزال العنزي، والخيال أيمن العنزي؛ المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة الأولى حتى الثالثة".
فيما حصل الجواد "سحاب وسديم" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2018م" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبد العزيز الصائغ.
وفاز الجواد "مجدك لنا" بالمركز الأول في الشوط السادس "مفتوح مواليد 2019م"، للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.
وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر طلال الشريم، الكأس والجوائز للفائزين.
ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه 15 للموسم الحالي 1443هـ
منصور الشلاقي
سبق
2022-02-09
نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي 1443.
وقال مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح: إن حفل السباق تكون من ستة أشواط.
وأضاف: حقق المركز الأول للدرجة ”مبتدئة” الجواد "المثمن" للمالك سلمان صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.
وحققت جائزة الشوط الثاني للدرجة "لم تربح" الفرس "مرباعة" للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "لمفتوح الدرجات" الجواد "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب أحمد عبد الله الشمري، والخيال سليمان الحديبي.
ونال الجواد "هدفي" للمالك والمدرب فريح نزال العنزي، والخيال أيمن العنزي؛ المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة الأولى حتى الثالثة".
فيما حصل الجواد "سحاب وسديم" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2018م" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبد العزيز الصائغ.
وفاز الجواد "مجدك لنا" بالمركز الأول في الشوط السادس "مفتوح مواليد 2019م"، للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.
وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر طلال الشريم، الكأس والجوائز للفائزين.
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:49 PM
ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه 15 للموسم الحالي 1443هـ
حقق المركز الأول للدرجة "مبتدئة" الجواد "المثمن"
نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي 1443.
وقال مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح: إن حفل السباق تكون من ستة أشواط.
وأضاف: حقق المركز الأول للدرجة ”مبتدئة” الجواد "المثمن" للمالك سلمان صايل الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.
وحققت جائزة الشوط الثاني للدرجة "لم تربح" الفرس "مرباعة" للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "لمفتوح الدرجات" الجواد "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب أحمد عبد الله الشمري، والخيال سليمان الحديبي.
ونال الجواد "هدفي" للمالك والمدرب فريح نزال العنزي، والخيال أيمن العنزي؛ المركز الأول في الشوط الرابع "للدرجة الأولى حتى الثالثة".
فيما حصل الجواد "سحاب وسديم" على المركز الأول في الشوط الخامس "مفتوح مواليد 2018م" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبد العزيز الصائغ.
وفاز الجواد "مجدك لنا" بالمركز الأول في الشوط السادس "مفتوح مواليد 2019م"، للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.
وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر طلال الشريم، الكأس والجوائز للفائزين.