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مصرع مواطن بعد ارتطام مركبته بعمود إنارة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 19:46 مساء اليوم، الموقع: بمحافظة بالجرشي بمفرق الأزاهرة.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود حالة وفاة.

-----

"مدني بلجرشي" يباشر حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات ذات العلاقة بمحافظة بالجرشي وتحديدًا بعد منتزة السكران حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة وأُخرج السائق بحالة خطرة .

"سبق" ستوافيكم ‏بتفاصيل أوسع حالة توافرها.

حادث تصادم حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع مواطن بعد ارتطام مركبته بعمود إنارة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 19:46 مساء اليوم، الموقع: بمحافظة بالجرشي بمفرق الأزاهرة.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود حالة وفاة.

-----

"مدني بلجرشي" يباشر حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات ذات العلاقة بمحافظة بالجرشي وتحديدًا بعد منتزة السكران حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة وأُخرج السائق بحالة خطرة .

"سبق" ستوافيكم ‏بتفاصيل أوسع حالة توافرها.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:53 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:40 AM

مصرع مواطن بعد ارتطام مركبته بعمود إنارة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
3,578

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 19:46 مساء اليوم، الموقع: بمحافظة بالجرشي بمفرق الأزاهرة.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود حالة وفاة.

-----

"مدني بلجرشي" يباشر حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات ذات العلاقة بمحافظة بالجرشي وتحديدًا بعد منتزة السكران حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة وأُخرج السائق بحالة خطرة .

"سبق" ستوافيكم ‏بتفاصيل أوسع حالة توافرها.

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