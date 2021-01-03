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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الأكثر هبوطاً في مطارات المملكة بعدد 184 رحلة

أعلنت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، بالإضافة إلى طيران "العربية" و"الاتحاد"، وهي أكثر الناقلات هبوطا في المملكة بعدد 184 رحلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف: "سوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة، الرحلة 2803، في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل".

من جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي": "تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الملك خالد الدولي، وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير المقبل، وهي متاحة للحجز".

طيران الإمارات فلاي دبي المطارات السعودية

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ
سبق

أعلنت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، بالإضافة إلى طيران "العربية" و"الاتحاد"، وهي أكثر الناقلات هبوطا في المملكة بعدد 184 رحلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف: "سوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة، الرحلة 2803، في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل".

من جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي": "تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الملك خالد الدولي، وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير المقبل، وهي متاحة للحجز".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:47 PM

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الأكثر هبوطاً في مطارات المملكة بعدد 184 رحلة

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خالد خليل - الرياض
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أعلنت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، بالإضافة إلى طيران "العربية" و"الاتحاد"، وهي أكثر الناقلات هبوطا في المملكة بعدد 184 رحلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف: "سوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة، الرحلة 2803، في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل".

من جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي": "تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الملك خالد الدولي، وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير المقبل، وهي متاحة للحجز".

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