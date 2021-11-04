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"البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار

الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز AMRAAM وتهدف لتجديد المخزون السعودي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء اليوم، أنها حصلت على الموافقة على بيع محتمل لصواريخ جو - جو والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار، للمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، التي تشرف على عمليات نقل التقنية بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، إن وزارة الخارجية منحت موافقتها على بيع صواريخ اعتراضية للسعودية.

والأسلحة المعنية هي: صواريخ جو - جو متقدمة متوسطة المدى من طراز AIM-120 (AMRAAM)، وهي صواريخ موجهة بالرادار صممتها شركة (Raytheon)، وتستخدمها الطائرات الاعتراضية، ويصل مداها إلى 40 ميلاً بحريًا، وتحتوي أحدث إصداراتها على ميزات مضادة للتشويش.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز (AMRAAM)، وتهدف إلى تجديد مخزون الصواريخ السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء اليوم، أنها حصلت على الموافقة على بيع محتمل لصواريخ جو - جو والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار، للمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، التي تشرف على عمليات نقل التقنية بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، إن وزارة الخارجية منحت موافقتها على بيع صواريخ اعتراضية للسعودية.

والأسلحة المعنية هي: صواريخ جو - جو متقدمة متوسطة المدى من طراز AIM-120 (AMRAAM)، وهي صواريخ موجهة بالرادار صممتها شركة (Raytheon)، وتستخدمها الطائرات الاعتراضية، ويصل مداها إلى 40 ميلاً بحريًا، وتحتوي أحدث إصداراتها على ميزات مضادة للتشويش.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز (AMRAAM)، وتهدف إلى تجديد مخزون الصواريخ السعودي.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:03 PM

"البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار

الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز AMRAAM وتهدف لتجديد المخزون السعودي

A A A
خالد علي - الرياض
3
2,420

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء اليوم، أنها حصلت على الموافقة على بيع محتمل لصواريخ جو - جو والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار، للمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، التي تشرف على عمليات نقل التقنية بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، إن وزارة الخارجية منحت موافقتها على بيع صواريخ اعتراضية للسعودية.

والأسلحة المعنية هي: صواريخ جو - جو متقدمة متوسطة المدى من طراز AIM-120 (AMRAAM)، وهي صواريخ موجهة بالرادار صممتها شركة (Raytheon)، وتستخدمها الطائرات الاعتراضية، ويصل مداها إلى 40 ميلاً بحريًا، وتحتوي أحدث إصداراتها على ميزات مضادة للتشويش.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز (AMRAAM)، وتهدف إلى تجديد مخزون الصواريخ السعودي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,967
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,159

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