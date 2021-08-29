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قنوات المجد تختتم برنامجها الواقعي "سهم"

استمر على مدى 3 شهور بمشاركة 23 متسابقًا

اختتمت شبكة قنوات المجد ليلة البارحة الجمعة الموافق 19 محرم 1443هـ، برنامجها الواقعي "سهم"، الذي عُرض على قناة المجد العامة، عبر حفل أقيم تحت رعاية الجمعية الخيرية بالمدينة المنورة وشركاء النجاح للشبكة.

وبدأ الحفل بعرض فقرات متعددة ومختلفة تحكي بدايات الفكرة وجزء من ذكرياتها، إضافة للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية حيث لاقى البرنامج شعبية كبيرة لدى الجماهير المتابعة من كل الأطياف والفئات، والتي بدورها حققت تلك المشاهدات الكبيرة للبرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعلت أيضًا عبر وسم#ختام برنامج سهم، عبر "تويتر".

وقد استمر البرنامج لثلاثة أشهر، شارك من خلاله 23 متسابقًا تنافسوا على الجوائز الثلاثة عبر أنشطة وفعاليات طوال الفترة الماضية، وكانت فكرتها الأساسية تعتمد على مستوى أداء المتسابقين ومدى ثقافتهم المتنوعة التي تواكب كل تحدٍّ من التحديات والمسابقات التي تخرج في المجمل بمخرجات داعمة للمواهب.

وبكل تأكيد، سيكون هذا العائد ذا فائدة كبيرة للوطن والإعلام الهادف ذي المحتوى اللائق.

وبعد ذلك يكون كل سبت هو الموعد الذي يجتمع فيه المتنافسون ممن هم في دائرة الخطر، ويتم استبعاد أحدهم، ويكون بدوره الحلقة الأضعف.

بعد ذلك استكملت فقرات الحفل بحديث كل من سعادة الأستاذ علي العزازي، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإعلامي بالشبكة، والأستاذ محمد العبدالرحمن مدير قناة المجد العامة والمشرف العام للبرنامج؛ حيث نقَلَا جهود القناة في السابق والمستقبل، ومدى الإمكانيات المتوفر من الكوادر المحترفة وما تمتلكه "المجد" من إرث قوي ومحتوى هادف ذا أثر بالغ ومؤثر بالمتلقي لرسالتها السامية.

واختُتم الحفل بتكريم العاملين والرعاة وأصحاب المراكز الثلاث؛ حيث حقق المركز الأول المتسابق مشعل العتيبي بمبلغ 100 ألف ريال، والمركز الثاني أحمد صالح بمبلغ 50 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث معاذ الغامدي بمبلغ 25 ألف ريال.

وفي سياق آخر مصاحب، دشنت قنوات المجد برامجها لعام 1443هـ؛ حيث قامت من خلال هذا الحدث الكبير بعرض "البروموهات" الخاصة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قنوات المجد تختتم برنامجها الواقعي "سهم"
سبق

اختتمت شبكة قنوات المجد ليلة البارحة الجمعة الموافق 19 محرم 1443هـ، برنامجها الواقعي "سهم"، الذي عُرض على قناة المجد العامة، عبر حفل أقيم تحت رعاية الجمعية الخيرية بالمدينة المنورة وشركاء النجاح للشبكة.

وبدأ الحفل بعرض فقرات متعددة ومختلفة تحكي بدايات الفكرة وجزء من ذكرياتها، إضافة للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية حيث لاقى البرنامج شعبية كبيرة لدى الجماهير المتابعة من كل الأطياف والفئات، والتي بدورها حققت تلك المشاهدات الكبيرة للبرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعلت أيضًا عبر وسم#ختام برنامج سهم، عبر "تويتر".

وقد استمر البرنامج لثلاثة أشهر، شارك من خلاله 23 متسابقًا تنافسوا على الجوائز الثلاثة عبر أنشطة وفعاليات طوال الفترة الماضية، وكانت فكرتها الأساسية تعتمد على مستوى أداء المتسابقين ومدى ثقافتهم المتنوعة التي تواكب كل تحدٍّ من التحديات والمسابقات التي تخرج في المجمل بمخرجات داعمة للمواهب.

وبكل تأكيد، سيكون هذا العائد ذا فائدة كبيرة للوطن والإعلام الهادف ذي المحتوى اللائق.

وبعد ذلك يكون كل سبت هو الموعد الذي يجتمع فيه المتنافسون ممن هم في دائرة الخطر، ويتم استبعاد أحدهم، ويكون بدوره الحلقة الأضعف.

بعد ذلك استكملت فقرات الحفل بحديث كل من سعادة الأستاذ علي العزازي، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإعلامي بالشبكة، والأستاذ محمد العبدالرحمن مدير قناة المجد العامة والمشرف العام للبرنامج؛ حيث نقَلَا جهود القناة في السابق والمستقبل، ومدى الإمكانيات المتوفر من الكوادر المحترفة وما تمتلكه "المجد" من إرث قوي ومحتوى هادف ذا أثر بالغ ومؤثر بالمتلقي لرسالتها السامية.

واختُتم الحفل بتكريم العاملين والرعاة وأصحاب المراكز الثلاث؛ حيث حقق المركز الأول المتسابق مشعل العتيبي بمبلغ 100 ألف ريال، والمركز الثاني أحمد صالح بمبلغ 50 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث معاذ الغامدي بمبلغ 25 ألف ريال.

وفي سياق آخر مصاحب، دشنت قنوات المجد برامجها لعام 1443هـ؛ حيث قامت من خلال هذا الحدث الكبير بعرض "البروموهات" الخاصة بها.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
03:17 PM

قنوات المجد تختتم برنامجها الواقعي "سهم"

استمر على مدى 3 شهور بمشاركة 23 متسابقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت شبكة قنوات المجد ليلة البارحة الجمعة الموافق 19 محرم 1443هـ، برنامجها الواقعي "سهم"، الذي عُرض على قناة المجد العامة، عبر حفل أقيم تحت رعاية الجمعية الخيرية بالمدينة المنورة وشركاء النجاح للشبكة.

وبدأ الحفل بعرض فقرات متعددة ومختلفة تحكي بدايات الفكرة وجزء من ذكرياتها، إضافة للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية حيث لاقى البرنامج شعبية كبيرة لدى الجماهير المتابعة من كل الأطياف والفئات، والتي بدورها حققت تلك المشاهدات الكبيرة للبرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعلت أيضًا عبر وسم#ختام برنامج سهم، عبر "تويتر".

وقد استمر البرنامج لثلاثة أشهر، شارك من خلاله 23 متسابقًا تنافسوا على الجوائز الثلاثة عبر أنشطة وفعاليات طوال الفترة الماضية، وكانت فكرتها الأساسية تعتمد على مستوى أداء المتسابقين ومدى ثقافتهم المتنوعة التي تواكب كل تحدٍّ من التحديات والمسابقات التي تخرج في المجمل بمخرجات داعمة للمواهب.

وبكل تأكيد، سيكون هذا العائد ذا فائدة كبيرة للوطن والإعلام الهادف ذي المحتوى اللائق.

وبعد ذلك يكون كل سبت هو الموعد الذي يجتمع فيه المتنافسون ممن هم في دائرة الخطر، ويتم استبعاد أحدهم، ويكون بدوره الحلقة الأضعف.

بعد ذلك استكملت فقرات الحفل بحديث كل من سعادة الأستاذ علي العزازي، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإعلامي بالشبكة، والأستاذ محمد العبدالرحمن مدير قناة المجد العامة والمشرف العام للبرنامج؛ حيث نقَلَا جهود القناة في السابق والمستقبل، ومدى الإمكانيات المتوفر من الكوادر المحترفة وما تمتلكه "المجد" من إرث قوي ومحتوى هادف ذا أثر بالغ ومؤثر بالمتلقي لرسالتها السامية.

واختُتم الحفل بتكريم العاملين والرعاة وأصحاب المراكز الثلاث؛ حيث حقق المركز الأول المتسابق مشعل العتيبي بمبلغ 100 ألف ريال، والمركز الثاني أحمد صالح بمبلغ 50 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث معاذ الغامدي بمبلغ 25 ألف ريال.

وفي سياق آخر مصاحب، دشنت قنوات المجد برامجها لعام 1443هـ؛ حيث قامت من خلال هذا الحدث الكبير بعرض "البروموهات" الخاصة بها.

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