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شاهد.. أبطال "الحد الجنوبي" عينٌ على الجبهات.. وقلبٌ يخشع بالآيات

"الحرس الوطني" توثّق صورًا لمنسوبيها على الثغور في أول أيام رمضان

وثّقت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم، صورًا لعدد من منسوبي الوزارة المرابطين في الحد الجنوبي أثناء وقت الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهم يقومون مع زملائهم بواجبهم الديني والوطني للذود عن الوطن.
وأوضحت الصور، أبطال الحد الجنوبي وهم يحملون أسلحتهم لحماية الوطن، وواقفون سدًّا منيعًا في وجه كل مَن تُسول له نفسه المساس ببلاد الحرمين وبعقيدتنا ومكتسباتنا وأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضحت إحدى الصور لقطة عفوية لأحد الأبطال البواسل مستمتعًا بالروحانية وقراءة القرآن الكريم، وهو على ثغر من ثغور الوطن.

وزارة الحرس الوطني الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أبطال "الحد الجنوبي" عينٌ على الجبهات.. وقلبٌ يخشع بالآيات
سبق

وثّقت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم، صورًا لعدد من منسوبي الوزارة المرابطين في الحد الجنوبي أثناء وقت الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهم يقومون مع زملائهم بواجبهم الديني والوطني للذود عن الوطن.
وأوضحت الصور، أبطال الحد الجنوبي وهم يحملون أسلحتهم لحماية الوطن، وواقفون سدًّا منيعًا في وجه كل مَن تُسول له نفسه المساس ببلاد الحرمين وبعقيدتنا ومكتسباتنا وأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضحت إحدى الصور لقطة عفوية لأحد الأبطال البواسل مستمتعًا بالروحانية وقراءة القرآن الكريم، وهو على ثغر من ثغور الوطن.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:03 PM

شاهد.. أبطال "الحد الجنوبي" عينٌ على الجبهات.. وقلبٌ يخشع بالآيات

"الحرس الوطني" توثّق صورًا لمنسوبيها على الثغور في أول أيام رمضان

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متعب البقمي - الحد الجنوبي
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وثّقت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم، صورًا لعدد من منسوبي الوزارة المرابطين في الحد الجنوبي أثناء وقت الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهم يقومون مع زملائهم بواجبهم الديني والوطني للذود عن الوطن.
وأوضحت الصور، أبطال الحد الجنوبي وهم يحملون أسلحتهم لحماية الوطن، وواقفون سدًّا منيعًا في وجه كل مَن تُسول له نفسه المساس ببلاد الحرمين وبعقيدتنا ومكتسباتنا وأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضحت إحدى الصور لقطة عفوية لأحد الأبطال البواسل مستمتعًا بالروحانية وقراءة القرآن الكريم، وهو على ثغر من ثغور الوطن.

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