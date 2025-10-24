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إدارة التحاليل بالأرصاد تُنبّه المدينة وجازان.. ينتظركم "خميس ماطر"

وسط دعوات من الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اشتمل على أمطار رعدية على: (المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والحناكية)، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة التحاليل بالأرصاد تُنبّه المدينة وجازان.. ينتظركم "خميس ماطر"
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اشتمل على أمطار رعدية على: (المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والحناكية)، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:39 AM

إدارة التحاليل بالأرصاد تُنبّه المدينة وجازان.. ينتظركم "خميس ماطر"

وسط دعوات من الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اشتمل على أمطار رعدية على: (المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والحناكية)، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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