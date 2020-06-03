ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 182370

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.
ووفق "سكاي نيوز"، أضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.
ووفق "سكاي نيوز"، أضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.
ووفق "سكاي نيوز"، أضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.
ووفق "سكاي نيوز"، أضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.