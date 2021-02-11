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بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول

"ريابكوف" يحذر طهران من انعكاسات تصرفاتها على الاتفاق النووي

طالبت روسيا، اليوم (الخميس)، إيران إلى ضبط النفس والالتزام بنهج مسؤول؛ بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل

الأبحاث الإيراني، في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من أن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني في إيران لا يضفي تفاؤلاً للوضع حول الاتفاق النووي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "يابكوف": "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعال الإيرانيين، لكن من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول".

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي التحذير من أن نية إيران إطلاق ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المحسنة في

محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ليست خطوة إيجابية في البيئة الصعبة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول
سبق

طالبت روسيا، اليوم (الخميس)، إيران إلى ضبط النفس والالتزام بنهج مسؤول؛ بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل

الأبحاث الإيراني، في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من أن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني في إيران لا يضفي تفاؤلاً للوضع حول الاتفاق النووي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "يابكوف": "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعال الإيرانيين، لكن من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول".

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي التحذير من أن نية إيران إطلاق ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المحسنة في

محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ليست خطوة إيجابية في البيئة الصعبة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:17 PM

بعد إقدامها على إنتاج اليورانيوم..روسيا تطالب إيران بالانضباط والالتزام بنهج مسؤول

"ريابكوف" يحذر طهران من انعكاسات تصرفاتها على الاتفاق النووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت روسيا، اليوم (الخميس)، إيران إلى ضبط النفس والالتزام بنهج مسؤول؛ بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل

الأبحاث الإيراني، في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من أن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني في إيران لا يضفي تفاؤلاً للوضع حول الاتفاق النووي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "يابكوف": "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعال الإيرانيين، لكن من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول".

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي التحذير من أن نية إيران إطلاق ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المحسنة في

محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ليست خطوة إيجابية في البيئة الصعبة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

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