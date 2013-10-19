النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على منتخب قطر بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب محمد هزازي أهداف "الأخضر" في الدقيقة 51، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 78 أضاف حسين آل طه الهدف الثالث للأخضر.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمد المحمود في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف الجدعاني، نواف البشري.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر
سبق

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على منتخب قطر بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب محمد هزازي أهداف "الأخضر" في الدقيقة 51، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 78 أضاف حسين آل طه الهدف الثالث للأخضر.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمد المحمود في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف الجدعاني، نواف البشري.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
10:46 PM

بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
597

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على منتخب قطر بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب محمد هزازي أهداف "الأخضر" في الدقيقة 51، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 78 أضاف حسين آل طه الهدف الثالث للأخضر.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمد المحمود في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف الجدعاني، نواف البشري.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,747

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة