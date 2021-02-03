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"الاتصالات المتكاملة" تعقد برنامجها الثاني "روّاد التقنية السعوديين" لتوظيف الشباب السعودي

بالشراكة مع جامعة الأمير سلطان.. كما يحصل المجازون منه على عدة شهادات معتمدة دولياً

قام الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة المهندس أسامة بن إبراهيم الدوسري؛ بزيارة المتدربين على رأس العمل في النسخة الثانية من برنامج روّاد التقنية السعوديين الذي يعقد بالتعاون بين شركة الاتصالات المتكاملة وجامعة الأمير سلطان لتدريب وتوظيف 100 شاب وشابة من الكفاءات الوطنية الذين تم اختيارهم من بين 5500 متقدم، وذلك بالتضامن مع برنامج جامعة الأمير سلطان التعليم من أجل التوظيف.

يتميّز برنامج روّاد التقنية السعوديين بكونه برنامجاً يدعم الشباب من كلا الجنسين، حيث يحصل المجازون منه على عدة شهادات معتمدة دولياً وتدريب عالٍ على رأس العمل منتهي بالتوظيف الفوري لدى شركة الاتصالات المتكاملة.. ويشتمل على 4 مسارات تقنية متمثلة في: مسار الأمن السيبراني (Cybersecurity)، مسار الاتصالات (Telecom)، مسار تقنية المعلومات (IT)، وأخيراً مسار التطوير والتشغيل (DevOps).

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة الدوسري؛ قائلاً: "نسعى في شركة الاتصالات المتكاملة دائماً لتوطين المعرفة من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات الشركة ونموّها المستمر، من أجل بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي يُدار بأفضل الكفاءات الوطنية تماشياً مع خطة التحول الرقمي للمملكة"، وفيما يتعلق بأهمية مثل هذه البرامج، فقد أضاف: "تكمن أهمية هذه البرامج في كونها فريدة بمخرجاتها، حيث يتم تأهيل هذه الكوادر الوطنية بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، كما أنها تتناسب احتياجات سوق العمل".

ويعدّ برنامج روّاد التقنية السعوديين هو البرنامج الثاني الذي تعقده شركة الاتصالات المتكاملة بعد النجاح المميز الذي شهده برنامجها الأول لتدريب وتوظيف 80 شاباً وشابة من أبناء الوطن ممّن يقومون الآن على تشغيل وإدارة أعمال الشركة بنجاح كبير.

شركة الاتصالات المتكاملة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات المتكاملة" تعقد برنامجها الثاني "روّاد التقنية السعوديين" لتوظيف الشباب السعودي
سبق

قام الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة المهندس أسامة بن إبراهيم الدوسري؛ بزيارة المتدربين على رأس العمل في النسخة الثانية من برنامج روّاد التقنية السعوديين الذي يعقد بالتعاون بين شركة الاتصالات المتكاملة وجامعة الأمير سلطان لتدريب وتوظيف 100 شاب وشابة من الكفاءات الوطنية الذين تم اختيارهم من بين 5500 متقدم، وذلك بالتضامن مع برنامج جامعة الأمير سلطان التعليم من أجل التوظيف.

يتميّز برنامج روّاد التقنية السعوديين بكونه برنامجاً يدعم الشباب من كلا الجنسين، حيث يحصل المجازون منه على عدة شهادات معتمدة دولياً وتدريب عالٍ على رأس العمل منتهي بالتوظيف الفوري لدى شركة الاتصالات المتكاملة.. ويشتمل على 4 مسارات تقنية متمثلة في: مسار الأمن السيبراني (Cybersecurity)، مسار الاتصالات (Telecom)، مسار تقنية المعلومات (IT)، وأخيراً مسار التطوير والتشغيل (DevOps).

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة الدوسري؛ قائلاً: "نسعى في شركة الاتصالات المتكاملة دائماً لتوطين المعرفة من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات الشركة ونموّها المستمر، من أجل بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي يُدار بأفضل الكفاءات الوطنية تماشياً مع خطة التحول الرقمي للمملكة"، وفيما يتعلق بأهمية مثل هذه البرامج، فقد أضاف: "تكمن أهمية هذه البرامج في كونها فريدة بمخرجاتها، حيث يتم تأهيل هذه الكوادر الوطنية بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، كما أنها تتناسب احتياجات سوق العمل".

ويعدّ برنامج روّاد التقنية السعوديين هو البرنامج الثاني الذي تعقده شركة الاتصالات المتكاملة بعد النجاح المميز الذي شهده برنامجها الأول لتدريب وتوظيف 80 شاباً وشابة من أبناء الوطن ممّن يقومون الآن على تشغيل وإدارة أعمال الشركة بنجاح كبير.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:57 AM

"الاتصالات المتكاملة" تعقد برنامجها الثاني "روّاد التقنية السعوديين" لتوظيف الشباب السعودي

بالشراكة مع جامعة الأمير سلطان.. كما يحصل المجازون منه على عدة شهادات معتمدة دولياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة المهندس أسامة بن إبراهيم الدوسري؛ بزيارة المتدربين على رأس العمل في النسخة الثانية من برنامج روّاد التقنية السعوديين الذي يعقد بالتعاون بين شركة الاتصالات المتكاملة وجامعة الأمير سلطان لتدريب وتوظيف 100 شاب وشابة من الكفاءات الوطنية الذين تم اختيارهم من بين 5500 متقدم، وذلك بالتضامن مع برنامج جامعة الأمير سلطان التعليم من أجل التوظيف.

يتميّز برنامج روّاد التقنية السعوديين بكونه برنامجاً يدعم الشباب من كلا الجنسين، حيث يحصل المجازون منه على عدة شهادات معتمدة دولياً وتدريب عالٍ على رأس العمل منتهي بالتوظيف الفوري لدى شركة الاتصالات المتكاملة.. ويشتمل على 4 مسارات تقنية متمثلة في: مسار الأمن السيبراني (Cybersecurity)، مسار الاتصالات (Telecom)، مسار تقنية المعلومات (IT)، وأخيراً مسار التطوير والتشغيل (DevOps).

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة الدوسري؛ قائلاً: "نسعى في شركة الاتصالات المتكاملة دائماً لتوطين المعرفة من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات الشركة ونموّها المستمر، من أجل بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي يُدار بأفضل الكفاءات الوطنية تماشياً مع خطة التحول الرقمي للمملكة"، وفيما يتعلق بأهمية مثل هذه البرامج، فقد أضاف: "تكمن أهمية هذه البرامج في كونها فريدة بمخرجاتها، حيث يتم تأهيل هذه الكوادر الوطنية بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، كما أنها تتناسب احتياجات سوق العمل".

ويعدّ برنامج روّاد التقنية السعوديين هو البرنامج الثاني الذي تعقده شركة الاتصالات المتكاملة بعد النجاح المميز الذي شهده برنامجها الأول لتدريب وتوظيف 80 شاباً وشابة من أبناء الوطن ممّن يقومون الآن على تشغيل وإدارة أعمال الشركة بنجاح كبير.

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