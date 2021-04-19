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لجنة الحج بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار

بحثت عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها حياله، لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.

ودرس أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات؛ بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة؛ لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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لجنة الحج بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها حياله، لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.

ودرس أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات؛ بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة؛ لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:13 PM

لجنة الحج بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار

بحثت عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها حياله، لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.

ودرس أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات؛ بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.

وشهد الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة؛ لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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