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قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيش

من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بسبب تردي الأوضاع

تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

احتجاجات لبنان لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيش
سبق

تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:39 AM

قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية وتحرك للجيش

من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بسبب تردي الأوضاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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تَواصل، اليوم، قطعُ الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قِبَل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم، بأن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني، مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان؛ فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

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