النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أبانمي" يهنّئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام

نوه بالجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة

قدم محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

ونوه المهندس أبانمي إلى الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبّقة، وعلى رأسها القطاعان الصحي والأمني، والنجاح الباهر والملموس الذي أدّى إلى نجاح حج هذا العام.

وقال أبانمي: "إن هذا النجاح لم يكن ليتحقّق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لكافة القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبانمي" يهنّئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام
سبق

قدم محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

ونوه المهندس أبانمي إلى الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبّقة، وعلى رأسها القطاعان الصحي والأمني، والنجاح الباهر والملموس الذي أدّى إلى نجاح حج هذا العام.

وقال أبانمي: "إن هذا النجاح لم يكن ليتحقّق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لكافة القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام".

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:52 PM

"أبانمي" يهنّئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام

نوه بالجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
552

قدم محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

ونوه المهندس أبانمي إلى الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبّقة، وعلى رأسها القطاعان الصحي والأمني، والنجاح الباهر والملموس الذي أدّى إلى نجاح حج هذا العام.

وقال أبانمي: "إن هذا النجاح لم يكن ليتحقّق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لكافة القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,025
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,452
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,928

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة