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اقرأ.. رسالة مؤثرة من زوجة شهيد للمملكة: فُجِعت قلوبنا فبَلْسَمتم جراحنا

قالت: أشكر الملك على هذه الدعوة الكريمة التي أفرحتنا

بعبارات مؤثرة، خطّت زوجة أحد شهداء مسجد نيوزلندا، رسالة للمملكة العربية السعودية، تحدثت من خلالها عن ما لمسته من تعاطف ووقفة حقيقية خففت الألم عنهم.

وقالت زوجة الشهيد أحمد كمال الدين: أتقدم بحزيل الشكر والعرفان لكرم الضيافة الذي يفوق ما يمكن توقعه، وأشكر الملك على دعوته لشهداء ضحايا الحادث الأليم في مدينة كرايتسش في نيوزلندا، والذي ذهب ضحيته واحد وخمسون مسلمًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

فهذه الدعوة الكريمة قد أدخلت الفرحة على قلوب فُجِعت في فَقْد أحبائها، وباتت بمثابة تدميل جرح عميق حدث في نفوس هذه العائلات نُكبت بفقدان عائلها أو أولادها أو زوجاتها.

مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل للملك والمملكة على كرمهم وحسن ضيافتهم.

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اقرأ.. رسالة مؤثرة من زوجة شهيد للمملكة: فُجِعت قلوبنا فبَلْسَمتم جراحنا
سبق

بعبارات مؤثرة، خطّت زوجة أحد شهداء مسجد نيوزلندا، رسالة للمملكة العربية السعودية، تحدثت من خلالها عن ما لمسته من تعاطف ووقفة حقيقية خففت الألم عنهم.

وقالت زوجة الشهيد أحمد كمال الدين: أتقدم بحزيل الشكر والعرفان لكرم الضيافة الذي يفوق ما يمكن توقعه، وأشكر الملك على دعوته لشهداء ضحايا الحادث الأليم في مدينة كرايتسش في نيوزلندا، والذي ذهب ضحيته واحد وخمسون مسلمًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

فهذه الدعوة الكريمة قد أدخلت الفرحة على قلوب فُجِعت في فَقْد أحبائها، وباتت بمثابة تدميل جرح عميق حدث في نفوس هذه العائلات نُكبت بفقدان عائلها أو أولادها أو زوجاتها.

مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل للملك والمملكة على كرمهم وحسن ضيافتهم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:21 AM

اقرأ.. رسالة مؤثرة من زوجة شهيد للمملكة: فُجِعت قلوبنا فبَلْسَمتم جراحنا

قالت: أشكر الملك على هذه الدعوة الكريمة التي أفرحتنا

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
8,566

بعبارات مؤثرة، خطّت زوجة أحد شهداء مسجد نيوزلندا، رسالة للمملكة العربية السعودية، تحدثت من خلالها عن ما لمسته من تعاطف ووقفة حقيقية خففت الألم عنهم.

وقالت زوجة الشهيد أحمد كمال الدين: أتقدم بحزيل الشكر والعرفان لكرم الضيافة الذي يفوق ما يمكن توقعه، وأشكر الملك على دعوته لشهداء ضحايا الحادث الأليم في مدينة كرايتسش في نيوزلندا، والذي ذهب ضحيته واحد وخمسون مسلمًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

فهذه الدعوة الكريمة قد أدخلت الفرحة على قلوب فُجِعت في فَقْد أحبائها، وباتت بمثابة تدميل جرح عميق حدث في نفوس هذه العائلات نُكبت بفقدان عائلها أو أولادها أو زوجاتها.

مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل للملك والمملكة على كرمهم وحسن ضيافتهم.

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